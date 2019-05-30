В Москве стартовал финал инженерного чемпионата «CASE-IN»

Москва, , 19:50 — REGNUM В четверг, 30 мая, в Москве стартовал финал VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В ходе финальных соревнований 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана представят экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Работы участников будут оценивать представители 25 компаний.

«За семь лет чемпионат «CASE-IN» вышел на международный уровень и открыл новые направления, привлек десятки новых вузов и компаний ТЭК. Аудитория чемпионата качественно расширилась: теперь инженерные кейсы решают не только студенты, но и молодые специалисты и школьники. Это одно из главных достоинств проекта: он объединяет всю отраслевую молодежь в решении реальных практических задач», — подчеркнул основатель и сопредседатель Оргкомитета чемпионата Артём Королёв, открывая мероприятие.

По словам заместителя Министра энергетики РФ Антона Инюцына, Минэнерго также проводит активную молодёжную политику, и к этой работе можно отнести целую линейку проектов — Фестиваль #ВместеЯрче, Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК, Молодежное всероссийское производственное совещание.

«Для нас важно, чтобы инженерно-технические профессии ТЭК продвигались среди учащихся и молодых специалистов. Мы систематизировали работу с молодежью на основе инициатив, предложенных компаниями ТЭК, техническими вузами России, активистами, и сформировали перечень мероприятий, которые призваны повысить престиж ТЭК и профильного образования. Планируем, что наша молодежная повестка охватит в этом году более двух миллионов человек во всех регионах России, а движущей силой станет сама молодежь», — сказал Антон Инюцын.

В новом сезоне чемпионат «CASE-IN» вошел в платформу «Россия — страна возможностей». Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков акцентировал внимание на наставнической поддержке, которую получают участники чемпионата.

«В ходе отборочных этапов чемпионата проходили мотивирующие встречи участников с финалистами и победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Это очень эффективный формат, и мы планируем его расширять. Уверен, к «Лидерам России» присоединятся победители и других проектов платформы. Наше партнерство с чемпионатом «CASE-IN» только начинается. Осенью мы запустим следующую волну соревнований школьной и студенческой лиг. И, что особенно важно в плане развития системы социальных лифтов, мы намерены организовать заочные этапы студенческой лиги для студентов из отдаленных регионов России»,— уточнил Владислав Даванков.

По мнению руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александра Бугаева, «излишне говорить, как важны для нас молодые люди, которые связывают свою жизнь с инженерными специальностями и профессиями».

«Действительно, развитие нашей страны и те задачи, которые перед ней стоят, связаны с поддержкой и развитием рабочих профессий, молодежи, связывающей свою жизнь с производством и, конечно, с инженерными специальностями. Именно поэтому в течение 5 лет мы поддерживаем это мероприятие, для нас это очень важно. Те формы, в которых происходит популяризация инженерных профессий, та взаимосвязь между студентами и уже работающими молодыми людьми на конкретных предприятиях топливо-энергетического комплекса позволяют популяризировать инженерные специальности», — сказал Александр Бугаев.

В ходе торжественного открытия мероприятия прошла традиционная церемония включения в Зал славы «CASE-IN» 15 новых членов — участников, организаторов и экспертов, внесших значительный вклад в работу чемпионата.

Первый день финала «CASE-IN» продолжит защита инженерных кейсов по единой теме этого сезона «Цифровая трансформация»: команды представят решения реальных производственных задач по материалам ведущих российских компаний, выработанные всего за 10 дней. Защита решений кейсов пройдет по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтехимия, нефтегазовое дело, цифровой атом и электроэнергетика. Собственные соревнования пройдут для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК.

Решения команд оценит экспертная комиссия, в которую войдут представители компаний-партнеров чемпионата. Среди них: АО «СО ЕЭС», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «Татнефть», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «СИБУР Холдинг», ГК «РОСАТОМ», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК», АО «Сибирский Антрацит», Объединённая компания «РУСАЛ», АО «Русская медная компания», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Распадская Угольная Компания», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», ПАО «РусГидро», ООО «Прософт-Системы», ООО «Восточная Горнорудная Компания» и другие.

Во второй день финала, 31 мая, состоится финальная защита решений инженерных кейсов по направлению «Электроэнергетика». Также финалисты примут участие в закрытом Дне карьеры «CASE-IN», где смогут встретиться с представителями крупнейших компаний ТЭК и МСК.

Кульминацией дня станет торжественное награждение чемпионов и призеров VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» с участием руководителей Минэнерго России, Министерства науки и высшего образования, Росмолодежи, АНО «Россия — страна возможностей» и других ведомств и организаций.

Победители получат звание лучших молодежных инженерных команд сезона «Цифровая трансформация» и Кубок «CASE-IN». Также их ждут приглашения на стажировку и практику от ведущих компаний ТЭК и МСК. Общим подарком станет «Rock MM» — традиционный ежегодный концерт для участников финала «CASE-IN» от компании «Майкромайн».