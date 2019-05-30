В офисах грузоперевозчика «ПЭК» прошли обыски

Москва, , 19:21 — REGNUM В нескольких офисах компании «ПЭК», включая столичные, проходят обыски. Как сообщает «Лента.ру», поводом для визита правоохранительных органов к одному из крупнейших транспортных операторов стало возбуждение уголовного дела о неуплате компанией налогов. Следователи столичного главка СКР и оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ изымают серверы в помещениях компании.

Дело против грузоперевозчика было возбуждено по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»).

Издание напомнило, что рынок логистики сейчас находится на особом контроле правоохранительных органов. Только в мае суд отправил под домашний арест руководителя другой транспортной компании (ТК) — РАТЭК — Сергея Цыплакова за долги перед сотрудниками по зарплате, сообщал «Коммерсантъ». Ранее в ТК ввели процедуру банкротства, а налоговая инспекция заявила в арбитражный суд ходатайства о включении в реестр кредиторской задолженности на общую сумму более 140 миллионов рублей, которые компания задолжала в бюджеты всех уровней. В конце апреля под подозрения в применении «серых» схем, позволяющих снижать размер налоговых отчислений, попал логистический оператор Татарии — компания О2. Там также прошли обыски и выемка финансовых документов. Связанная с О2 транспортная компания «Олимп» ранее уже выплатила 58 миллионов рублей налоговых претензий.