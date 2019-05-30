Белоруссия и Туркмения не сняли претензий по совместным проектам

Ашхабад, , 18:52 — REGNUM Благодарность за встречу и за теплый прием выказал 30 мая в Ашхабаде председатель совмина Белоруссии Сергей Румас во время переговоров с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Поводом для встречи стало обсуждение двусторонних проектов, в ходе реализации которых стороны обменялись претензиями и рекламациями.

Румас и Бердымухамедов обменялись комплиментами. Туркменский лидер пригласил белорусскую делегацию прибыть в августе на I Каспийский экономический форум, который пройдёт в Ашхабаде.

Председатель белорусского совмина традиционно заявил о не исчерпанном потенциале двустороннего сотрудничества и готовности поставлять в эту туркестанскую страну белорусскую технику. Среди обсуждённых без прессы вопросов — падение взаимного товарооборота и проблемы реализации двусторонних проектов, крупнейшим из которых стало строительство белорусскими компаниями «под ключ» Гарлыкского ГОК.

Комбинат по добыче и производству калийных удобрений был построен со срывом изначально заявленных сроков. Туркменская сторона предъявила претензии к качеству белорусских услуг и техники.

В марте 2018 года президент Туркмении поручил вице-премьер-министру Рашиду Мередову подготовить список претензий к белорусским друзьям и партнёрам, построившим Гарлыкский калийный горно-обогатительный комбинат. О строительстве второго ГОК белорусская сторона уже и не помышляла. Спустя год, в марте 2019 года белорусское госпредприятие ОАО «Белгорхимпром» потребовало взыскать с Туркмении более $150 млн в рамках разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

На период строительства Гарлыкского ГОК приходится резкий взлёт взаимной торговли. После он столь же резко упал. По данным Белстата, за 2018 год постсоветские республики наторговали товарами на $32,2 млн, из которых $27,5 млн пришлось на поставки из Белоруссии.

Официальный Минск интересует диверсификация импорта газа — основного экспортного товара Туркмении. Сейчас монопольным поставщиком газа в Белоруссию является российский «Газпром».