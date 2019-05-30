Белоруссия повысила экспортные нефтепошлины на 5,5%

Минск, , 18:25 — REGNUM Постановлением Совмина Белоруссии №342 от 30 мая пошлины на нефть и нефтепродукты при экспорте за пределы ЕАЭС с 1 июня увеличены на 5,5%. Об этом сегодня, 30 мая, проинформировал Национальный правовой интернет-портал постсоветской республики.

Ставки экспортных пошлин составят: на сырую нефть — $110,4 за 1 т (ранее — $104,6); на прямогонный бензин — $60,7 за 1 т (ранее — $57,5); на товарные бензины — $33,1 за 1 т (ранее — $31,3); на легкие, средние дистилляты — $33,1 за 1 т (ранее — $31,3); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — $33,1 за 1 т (ранее — $31,3).

«Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля (постановление Совета Министров от 25 апреля 2019 г. № 262). Тогда они также были повышены», — напомнили в белорусском ведомстве. Повышение составило 7,4%.

Напомним, в 2015 году Александр Лукашенко выдвинул условия подписания и ратификации договора о ЕАЭС. Правительство РФ тогда решило зачислять в госбюджет Белоруссии российские вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты.

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Также напомним, официальный Минск требует от России компенсацию за изменение российского налогового законодательства — «большой налоговый манёвр» в нефтяной сфере. Кроме того, Александр Лукашенко настаивает на снижении цена на российский газ для Белоруссии до уровня Смоленской области. Москва связывает продолжение экономической поддержки формального союзника с реализацией договора о создании Союзного государства Белоруссии и России.