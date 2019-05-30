Правительство Эстонии будет бороться с бедностью и повышать рождаемость

Таллин, , 18:18 — REGNUM 30 мая правительство Эстонии утвердило программу действий на 2019−2023 годы. В разделе «Общие цели» программы декларируются повышение показателя рождаемости и сокращение показателя относительной бедности. Об этом сообщает издание err.ee.

Суммарный коэффициент рождаемости, — среднее число рождений на одну женщину в течение жизни, — к 2023 году планируют повысить с 1,59 до 1,67.

Относительная бедность за четыре года должна снизиться с 22,6% до 15%, абсолютная бедность — с 3,4% до 2,8%, а бедность среди детей — с 3,2% до 3,1%.

Кроме того, программа предполагает повышение производительности труда с 74,7% до 80%, а занятость среди лиц в возрасте от 20 до 64 лет должна остаться на сегодняшнем уровне — не менее 80%.

Доля госсектора должна не превышать 12% всех работающих, а правительственные расходы предполагается держать на уровне 39,3% ВВП.