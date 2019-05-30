Установка на рождение детей: в Тульской области взялись за демографию

Тула, , 18:00 — REGNUM Демографический потенциал Тульской области должен быть не просто сохранен, а увеличен, и потому региону важно участие в нацпроекте «Демография». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Алексей Дюмин в ходе совещания о реализации национального проекта «Демография» в Тульской области, которое 30 мая провел полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Игорь Щеголев, открывая совещание, отметил, что с 1990 года совокупная численность жителей 16 из 18 регионов ЦФО, не считая Москвы и Московской области, сократилось на 3,3 млн человек — это почти на 15%. Тульская область за тот же период потеряла 20% жителей — 377 тыс. человек. Основная проблема — это сокращение первых рождений и рождений у женщин до 24 лет, снижение численности женщин фертильного возраста — в пять раз, очень низкая доля многодетных семей. Так, если в среднем по стране доля многодетных семей составляет 6%, а в Тульской области — 3,6%. Полпред призвал при разработке и реализации региональных проектов учитывать местные особенности, отметив, что «в Тульской области есть положительный опыт, который применяется только здесь. И сейчас необходимо оценить его эффективность, чтобы выработать дополнительные меры».

Губернатор Дюмин обратил внимание, что Тульская область является самым возрастным регионом в РФ, а потому нужны серьезные усилия для преодоления демографических проблем.

«И мы активно включились во все пилотные проекты федеральных министерств. К примеру, по линии здравоохранения — это создание центров общественного здоровья. По линии социального обслуживания — внедрение системы долговременного ухода и создание новой модели центров занятости», — сказал Дюмин.

Сейчас область включилась в экономические проекты, благодаря которым открываются новые предприятия, создаются высокопроизводительные рабочие места, привлекаются инвестиции. На протяжении нескольких лет Тульская область в пятерке лидеров по бизнес-климату.

«Нацпроект затрагивает три взаимосвязанные сферы: демографию, занятость и доходы граждан. Для нас важно, чтобы демографический потенциал региона был не просто сохранен, а увеличен», — заявил Алексей Дюмин.

«Сегодня мы, исходя из своих возможностей, вводим новые меры социальной поддержки семей с детьми, открываем учреждения нового типа в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании. Создаем комфортное городское пространство. Но самое сложное, что еще предстоит сделать всем нам вместе — сформировать у нашей молодежи установку на создание семьи и рождение детей. Это большая комплексная задача, и в ее решении мы также рассчитываем на поддержку общественности и федерального центра», — добавил Алексей Дюмин.