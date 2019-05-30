Скандалить или все-таки мусор убирать будем?

Дмитрий Наумов, , 18:00 — REGNUM

Победа «зеленых» на выборах в Европарламент удивляет. «Экология, а в чем проблема?» — судит наш среднестатистический обыватель, выбрасывая пластиковый пакет с мусором из окна своей квартиры на 9-м этаже московской многоэтажки. Ну да, здесь хотя бы дворник уберет. А кто уберет разливы нефти в тундре, пластик, растворенный в Байкале, чуть ли не вековые свалки мусора по всей России?

В среднем в год в России производится около 4 млрд тонн промышленных и твердых бытовых отходов (ТБО). Это по 30 тонн на одного жителя страны при нормативе вывоза мусора на одного человека всего в 260 килограммов. Конечно, большая часть — это промышленные отходы, но и граждане не отстают.

Генеральная уборка в стране идет уже несколько лет. Значимость, которую ей придают власти страны, подчеркивается тем, что президентом Российского экологического общества стал министр обороны России Сергей Шойгу, в прошлом и министр МЧС. То есть ситуация, очевидно, приобрела чрезвычайный характер. Парадоксально только, что так называемые экологические активисты вдруг оказались на стороне мусора.

Чистка территорий началась с Севера. Еще в 2010 году Владимир Путин, побывав на Земле Франца-Иосифа, распорядился ликвидировать «гигантскую помойку». За последующие за этим пять лет только с Земли Франца-Иосифа и Новой Земли вывезли более 52 тыс. тонн металлолома, нефтешламов, строительных и древесных отходов, каменного угля, загрязненного нефтью грунта и других свидетельств хозяйственной деятельности человека. К концу прошлого года на островах Баренцева моря было ликвидировано уже 80 тыс. тонн мусора, рекультивировано более 200 га земель.

Впрочем, это только начало процесса. В Арктике сегодня зафиксировано более 100 мест, где происходит деградация экосистем, потеря биоразнообразия и ухудшение здоровья населения, а кроме того, 16 морских и прибрежных зон, где наблюдается сильная трансформация естественного геохимического фона, загрязнение атмосферы, деградация растительного покрова, почвы и грунтов.

Проще говоря, лишь чисткой островов экологию Арктики не восстановить: надо чистить и материковое побережье. А главное, как жестко выразился президент Российского экологического общества Сергей Шойгу: «Кончайте гадить, ребята!»

Между тем председатель общественного совета Рослесхоза Владимир Морозов рассказывает, что лесные активисты то и дело сообщают о росте числа стихийных свалок, например, в лесах Архангельской области и соседней с ней Республики Коми.

Как отмечает исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, «проблема в том, что до сих пор мусор только вывозился… Мусоровозы забирали содержимое контейнеров и везли в лучшем случае на полигон, в худшем — сваливали в лес или овраг. Теперь многие жители на себе ощутили, как свалки стали подступать к городам. В стране ежегодно образуется 70 млн т отходов, и с каждым годом цифра растёт».

Да, свалки стали беспокоить не только жителей Москвы и Подмосковья, но и небольших провинциальных городов. Огромная свалка, например, как-то вдруг выросла в 500 метрах от жилых домов в Северодвинске в Архангельской области. Горящая пластиком, с тоннами вонючей смеси, выбросами ядовитого газа, стоками в Северную Двину, а потом и Белое море, она изрядно отравляет жизнь местным жителям и экологию региона.

Как ни парадоксально, местные экоактивисты осуждают ее расширение, но выступили единым фронтом против строительства экотехнопарка, который давно уже необходим региону, который скоро сам себя завалит мусором.

Одна из распространенных сегодня технологий борьбы с мусором подразумевает его сортировку и брикетирование. Сортированный и прессованный бытовой шлак упаковывается в прочную и устойчивую к разным перепадам температур пленку. Часть потом идет на вторичную переработку. То, что ей не поддается, захоранивается, но уже не представляет той проблемы, что создают отечественные полигоны для хранения ТБО, а проще говоря — мусорные свалки с их растущими экологическими проблемами.

Пока местные «псевдоэкологи» заняты локальной партизанской войной, жителям Северодвинска, о которых они почему-то не вспоминают, остается только ждать, когда мусор и крысы сгонят их в море. Осталось недолго…

За несанкционированные свалки отвечают муниципалитеты, за крупные полигоны ТБО — губернаторы. Ни у тех, ни у других денег на решение назревших мусорных проблем нет, а возможности ограничены. Приход стороннего инвестора — одна из немногих таких возможностей, но часто она не устраивает ряд отдельных сильно заинтересованных в мусоре лиц.

Классическим примером «мусорной войны» можно назвать Неаполь середины нулевых годов. Когда региональные власти построили здесь современное экологичное предприятие по переработке мусора, это нарушило привычную жизнь местных дельцов, привыкших на нем зарабатывать. Доходы за счет бюджета, оплачивающего вывоз мусора на свалки, грозили стремительно обрушиться. В результате местная мафия просто заблокировала вывоз мусора из города. Вряд ли стоит описывать Неаполь тех лет, когда в городе чистились лишь улицы, по которым водят туристов. И очевидно, что проблемы местных жителей, беспокоящихся о своих доходах мусорщиков вообще не волновали.

Кажется, экологические экстремисты, недалеко ушли от итальянской мафии. И ладно бы эти «экологи» предлагали бы какое-то разумное альтернативное решение — так и этого нет.

Впрочем, стоит надеяться, что верх возьмет не крайний экологический экстремизм, который собственно к экологии не имеет никакого отношения, а обслуживает лишь интересы отдельных лиц, а благоразумие местных жителей. Они уже доказали, что готовы защищать чистоту своих мест не только протестами, но и конкретными действиями, в том числе и акциями по уборке мусора. И надо полагать, что заинтересованные в решении проблемы и власти, и общество найдут общий язык, отсеяв посторонние, не имеющие отношения к делу, интересы.