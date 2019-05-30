Индексы Уолл-стрит поднялись с минимумов за несколько месяцев

Нью-Йорк, США, , 17:59 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» на следующий день после падения к минимальным значениям за несколько месяцев, 30 мая передает агентство Reuters.

Через час после открытия рынка индекс Dow Jones вырос на 74,96 пункта (0,30%), до 25 201,37 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,02 пункта (0,43%), до 2795,04 пункта, индекс Nasdaq вырос на 32,96 пункта (0,44%), до 7580,27 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая все индексы фондового рынка США упали, индекс Dow Jones оказался вблизи значений середины февраля текущего года.

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