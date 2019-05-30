В Тамбовской области сформирована система защиты информации органов власти

Тамбов, , 17:19 — REGNUM В Тамбовской области действует система защиты информации, которая охватывает все аспекты деятельности органов власти и постоянно корректируется в зависимости от возрастающих требований информационной безопасности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области, председатель областной комиссии по информационной безопасности Олег Иванов рассказал о тамбовском опыте по обеспечению информационной безопасности на межокружном семинаре в Москве.

В Тамбовской области сформирована система защиты информации, охватывающая все аспекты деятельности органов власти. Цель системы — обеспечение информационной безопасности при использовании современных технологий для роста качества оказания государственных и муниципальных услуг (включая услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры), развития новых форм ведения работы и взаимодействия с гражданами. В регионе работает комиссия по информационной безопасности и техническая комиссия по защите государственной тайны. Регулярно проводятся обучающие занятия с должностными лицами по вопросам защиты информации.

Как отметил Олег Иванов, внедрение современных информационных технологий во все сферы жизнедеятельности требует перестройки механизмов реализации и государственной политики в области защиты информации от неправомерного или случайного доступа к ней. На современном этапе от обеспечения информационной безопасности зависит национальная безопасность страны. И в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать, поэтому усилиями всех служб и ведомств в регионе проводится большая работа, позволяющая успешно решать все поставленные задачи, в том числе по переходу органов власти на отечественное программное обеспечение и сертифицированные по требованиям безопасности средства защиты информации. Соответствующий план импортозамещения в администрации области был утвержден в ноябре 2015 года, и он будет скорректирован в этом году в связи подготовкой региональных проектов национального проекта «Цифровая экономика». Но уже в 2018 году доля затрат на закупку и сопровождение отечественного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд в Тамбовской области составила 83 процента.