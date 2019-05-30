Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский

Москва, , 17:32 — REGNUM Всплески инфляции, которые были в РФ в 2015, 2016 и 2018 годах, были делом рук российских властей, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что Центробанк РФ рассчитывает на снижение процентных ставок по кредитам на базе снижения инфляции.

«Надо чётко понимать, что всплеск инфляции, который мы видели в 2015, 2016 и 2018 годах, всё это дело рук российских властей, — сказал Жуковский. — Это результат абсолютно невменяемой, бездумной, разрушительной социально-экономической политики. Причин роста цен в РФ ровно три. Первая — шоковая девальвация рубля. В прошлом году при подорожавшей нефти рубль обвалился по отношению к доллару более чем на 20%. Что автоматически привело к росту цен на импорт».

Вторая причина, которую назвал Жуковский, повышение налогов, акцизов цен на бензин, введение налога на самозанятых и так далее.

«Третья причина — это произвол монополий. Монополизация российской экономики. Тарифы на что угодно росли не на 5%, а минимум на 10%. Российские власти разогнали маховик инфляции, сами спровоцировали рост цен и падение покупательной способности населения, — сказал экономист. — Инфляция в РФ вызвана не тем (как учат по классике политэкономии), что происходит переполнение каналов денежного обращения. У нас нет роста доходов и розничного товарооборота. Поэтому весь рост цен — это исключительно инфляция издержек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, её ведомство рассчитывает на снижение процентных ставок по кредитам на базе снижения инфляции.

«В прошедшем (2018) году банки наращивали кредитование, снижали ставки по кредитам. Кредитование экономики выросло на 5,8% против 3,7% в 2017 году. За первые четыре месяца этого года корпоративные кредиты выросли на 2,5%», — заявила Набиуллина.

Кроме того, глава Банка России отметила, что денежно-кредитная политика ЦБ РФ направлена на сохранение стабильно низкой в долгосрочном плане инфляции.

«Это основной фактор снижения ставок по ипотечным жилищным кредитам», — заявила Набиуллина.

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