Дедолларизация спугнула инвесторов с валютного рынка РФ – экономист

Москва, , 17:02 — REGNUM Тот факт, что рубль последнее время ведёт себя достаточно стабильно, побуждает людей переводить свои сбережения в национальную валюту, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги исследования, которое показало, что большинство граждан РФ предпочитают хранить свои сбережения в рублях.

«Причин две. Первая связана с тем, что относительно длительное время рубль ведёт себя достаточно стабильно. А когда наступает такой период, большая часть неквалифицированных инвесторов начинает предпочитать рублёвые инструменты просто потому, что по рублям процентная ставка заметно выше, — сказал Хестанов. — Сейчас же доходность по валюте в разы меньше. Если речь идёт о евро, то многие вообще предлагают нулевую доходность. По доллару чуть выше, но всё равно довольно мало».

Вторая причина, названная Хестановым, это разговоры о дедолларизации, которая отпугивает некоторых инвесторов от валютного рынка.

«Если у нас глава одного из крупнейших банков говорит о том, что, может быть, валютные вклады придётся отдать рублями, то это, естественно, многих людей настораживает», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир», показали, что большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях. Впрочем, как оказалось, сбережения имеют всего 46% респондентов, из которых 74% хранят сбережения в рублях. Евро или доллар в качестве сбережений выбрали 2% опрошенных.

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