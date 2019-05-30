Тамбовский губернатор вручил ключи дольщикам сданного долгостроя

Тамбов, , 16:41 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 30 мая, вручил ключи участникам долевого строительства от введенного в эксплуатацию 48-квартирного дома в областном центре. Новоселья жители ждали почти восемь лет, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на один дом стало меньше — долгожданные ключи от квартир в доме 9а по улице Сенько в Тамбове получили 48 семей.

К строительству дома приступили в 2011 году, а в 2012-м начались проблемы. В июле 2014-го решением Арбитражного суда Тамбовской области в отношении застройщика (ООО «ЮКОН») было введено конкурсное производство. С сентября 2015 года работы на объекте были приостановлены на стадии строительства двух этажей. По решению суда объект был передан новому застройщику — созданному пострадавшими гражданами жилищно-строительному кооперативу ЖСК «Сенько 9А».

Администрация Тамбовской области приняла меры по достройке многоквартирного жилого дома. Объект был признан проблемным, включен в региональный план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. К его достройке была привлечена подрядная организация ООО «Первая строительная компания» (руководитель Илья Антипкин), у которой уже имелся положительный опыт достройки проблемных объектов в городе Мичуринск Тамбовской области.

С июля 2017 года строительство на объекте было возобновлено. Для этого в рамках государственной программы области при участии ООО «АИЖК Строй» было выделено более 20 млн рублей из средств, предусмотренных на организацию мероприятий по содействию развитию жилищного строительства региона. Всего на достройку объекта было привлечено около 120 млн рублей, в том числе средства от реализации свободных в объекте помещений, дополнительные взносы членов ЖСК.

За счет привлеченных администрацией города Тамбова средств выполнены работы по подведению к объекту внешних инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территорий. На сегодняшний день строительство завершено, и губернатор Александр Никитин передал ключи дольщикам.

«Мы не верили, что этот день наступит. Но он наступил, и это настоящее чудо. Мне хочется поблагодарить губернатора за его честное мужское слово, которое он нам дал, пообещав, что дом будет достроен. Спасибо вам за то, что свое слово выполнили, за неоценимый вклад в решении нашей проблемы», — сказала Ольга Конорева, обращаясь к Александру Никитину.

Глава региона, в свою очередь, пожелал новоселам, чтобы таких сложных ситуаций в их жизни больше не возникало. Он неоднократно подчеркивал: областные власти никогда не бросят жителей в беде. Подбираются разные варианты достройки проблемных объектов. И, несмотря на все сложности, все больше дольщиков празднуют новоселье.

По словам губернатора, наиболее остро стоит вопрос о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков, возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов.

Вместе с тем, он поблагодарил ответственных строителей, которые, несмотря ни на что, соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.

«Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты», — подчеркнул Александр Никитин.

Для решения проблем граждан — участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в Тамбовской области разработан комплекс мер. В результате за последние два года было возобновлено строительство десяти долгостроев, пять из которых введены в эксплуатацию (более 400 квартир переданы гражданам).

На данный момент в региональный план — график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включено восемь проблемных домов. В начале лета планируется решить проблему дольщиков