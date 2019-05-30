Размер «ветеранских» выплат вызвал споры в Архангельском областном собрании

Архангельск, , 16:38 — REGNUM Ветеранам труда федерального и областного значения, ветеранам военной службы, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, проживающим в Архангельской области, увеличат ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на 400 рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты областного Собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос размера выплат (который уже несколько лет остается неизменным — 400 рублей) стал поводом для продолжительных споров. Первым в областное собрание был внесен законопроект от группы депутатов-оппозиционеров. Он предусматривал поэтапное повышение выплат: с 1 июля 2019 года — до 656 рублей, с 1 октября 2019 года — до 856 рублей, с 1 января 2020 года — до 1000 рублей. На эти цели необходимо дополнительно предусмотреть более 381 миллиона рублей в 2019 году и свыше 2,7 миллиарда рублей в 2020—2021 годах.

Второй законопроект, внесенный губернатором, предлагал поэтапно увеличить выплату до 856 рублей. На повышение ЕДВ из областного бюджета планируется дополнительно выделить 127,3 миллиона рублей в 2019 году и свыше 2 миллиардов рублей в течение двух последующих лет.

Представители оппозиции указывали на то, что 1000 рублей — эта та сумма, которая устроила бы самих ветеранов.

«Мы обсуждали этот вопрос с ветеранскими организациями. Бюджет выполнен с профицитом, мы можем себе это позволить», — заявила Ирина Чиркова.

Депутаты фракции «Единая Россия» законопроект, не проработанный с региональным министерством финансов навали популистским.

«Откуда вы взяли такую сумму? Из какого источника вы планируете финансировать заложенные выплаты? Это по меньшей мере непрофессионально», — заявил Сергей Моисеев.

Коллегу поддержал Сергей Эммануилов. Он назвал закон, предполагающий увеличение выплаты до 1000 рублей — «попыткой некоторых депутатов заработать политические очки» и призвал коллег не принимать решений, ведущих к неисполнению бюджета.

После рейтингового голосования закон оппозиции был отклонен.

Ирина Чиркова попросила губернатора снять свой законопроект с рассмотрения сразу в двух чтения для того, чтобы депутаты смогли внести в него изменения, но получила отказ.

«Есть люди, которые думают, что они думают о ветеранах, а есть те, кто делает реальные дела для них», — заявил Игорь Орлов.

В результате голосования областной закон «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан», увеличивающий ежемесячную выплату до 856 рублей, был принят сразу в двух чтениях