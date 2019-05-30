Жители против, ЕР готова пикетировать: китайский проект в Чувашии

Чебоксары, , 16:36 — REGNUM Ситуация с предоставлением земли китайскому инвестору под строительство молочного завода в Чувашии получила новое развитие. После протеста жителей в Моргаушском районе, в результате которого чувашские власти и китайская компания вынуждены были отыграть назад, аналогичный скандал разворачивается в Цивильском районе. Политики считают, что волнения могут начаться и в других муниципалитетах — в частности, в Чебоксарском и Шумерлинском районах, где также рассматриваются варианты предоставления земельных участков под агропарк. Власти подтверждают, что в настоящее время обсуждается несколько площадок, но окончательный выбор будет принят с учётом мнения жителей. Но дальше всех пошёл лидер чувашских единороссов Юрий Кислов, заявив, что готов встать в пикет вместе с сельчанами, если чиновники не услышат избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данный вопрос был поднят сегодня, 30 мая, на очередной сессии Госсовета республики. С предложением заслушать информацию о предоставлении земельных участков под агропарк для ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» обратились представители оппозиции. Глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков напомнил о пословице, что прежде чем резать, нужно «семь раз отмерить», а «мы начали резать сегодня». По его словам, после Моргаушского района протестные настроения возникли в деревне Красная горка Цивильского района (Вторвурманкасинское сельское поселение), жители которого также выступили против строительства китайским инвестором молочного завода.

Его поддержал коммунист Александр Андреев, отметив, что планируются публичные слушания по предоставлению участка под китайский агропроект возле деревни Ильбеши Синьяльского поселения Чебоксарского района, также рассматриваются земли в Шумерлинском районе. По его мнению, «своим предприятиям в Чебоксарском, Цивильском районах земли не даём, а другим открываем все двери», а в результате сегодня они «будут вместо нас работать, а потом будут вместо нас жить».

Предложение оппозиции внепланово взывать к трибуне вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова едва ли бы было поддержано большинством, если бы неожиданно не вмешался представитель главы Чувашии, руководитель его администрации Юрия Васильева. Эмоциональную реакцию у него вызвала вскользь брошенная реплика «депутата о том, что глава не понимает» ситуацию, и он предложил дать «краткую информацию».

"Мы даём как информацию?» — уточнила пожелания чиновника спикер парламента Альбина Егорова.

«Пускай даст информацию правдивую», — поручил Васильев.

Сергей Артамонов сначала обрисовал ситуацию по необрабатываемым землям — всего в ходе инвентаризации в Чувашии выявлено 147 тыс. гектаров, из них 97 тыс. га планировалось ввести в севооборот. На начало года осталось 45 тыс. необрабатываемых земель (из них 63% находятся в собственности муниципалитетов), в этом году должны ввести 17 тыс. га земли. По его словам, «чтобы ввести в оборот, нужно около 6,5 млрд рублей», в то время как ежегодно сельскохозяйственные предприятия «зарабатывают примерно 1,5 млрд рублей». Хотя «желающих полно» на эти земли, и важно «просто не ошибиться» при их передаче.

Говоря «про китайцев», он напомнил о том, что в прошлом году инвестор взял в аренду 5 тыс. га в Порецком районе, из них «4 тыс. га с лишним раскорчевали».

"Да, наши предприятия судятся, я выезжал, смотрел ещё в прошлом году. Им авансы выплачены, насколько я помню… Да, они на самом деле лес вырубили, но пни не раскорчевали, а задача была землю подготовить к посеву. Внутренние споры между двумя субъектами ведутся, они, думаю, разберутся. На сегодняшний день более 1 тыс. гектаров уже посеяно, в первые годы они сеют однолетние травы в основном. Работы в течение недели будут продолжаться. На 1450−1500 га стояла задача выйти», — сказал Артамонов.

По его словам, инвестор «просит гектаров больше». Но Артамонов считает, что «пока эти 5 тыс. га порядок не наведут, больше не надо предоставлять земельные участки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Порецком районе более 4870 гектаров земель через аукционы были переданы китайскому инвестору в аренду на 25 лет. В прошлом году здесь развернулись культуртехнические работы по расчистке пашни силами ряда подрядных организаций, в том числе общества «СУ-56». Последнее в мае 2019 года подало в суд на китайскую компанию, требуя взыскать с ответчика 24 872 327 рублей 28 копеек.

Министр сельского хозяйства также отметил, что бизнес-план по строительству агропарка «мы увидели недавно». Согласно бизнес-плану, на первых этапах в рамках планируется «формирование земельного фонда для обеспечения кормами животноводческого комплекс на 3,5 тыс. дойных коров», строительство завода по переработке молока не менее 800 тонн в сутки. Последний этап — «организация системы логистики пищевых продуктов собственного производства», которые будут сбываться в России и Китае.

По расчётам, дополнительно будет создано «597 рабочих мест по бизнес-плану». Также чиновник проинформировал, что «началом реализации проекта ставится 2019 год, окупаемость за 7−9 лет, годовая выручка от проектной мощности планируется на уровне 12 млрд рублей, общая стоимость инвестиций — более 10 млрд рублей».

"Производимая продукция заводом, который они хотят построить, является молочная продукция, включая молоко стерилизованное, молоко сухое цельное обезжиренное, молочный жир, КРС, мясо, субпродукты, шкуры. Сырьевая база — молоко собственного производства 208 тонн в день, дефицит сырья 600 тонн будет покрываться за счёт покупки в регионах ПФО», — сообщил Сергей Артамонов, подчеркнув, что в части строительства молочного завода «у китайцев было единственное требование — чтобы он располагался в радиусе 30−40 км от Чебоксар».

Вице-премьер сообщил, что под строительство молочного завода рассматриваются несколько площадок, в их числе — на Красной горке в Цивильском районе:

«По Красной горке — это один из вариантов всего. Он рассматривается. Понятно, кому-то надо было побежать до принятия решения… Но на месте главы администрации любого района я постарался бы привлечь инвесторов в муниципалитет, это же рабочие места и налоги».

На критику о китайской экспансии и упрёки в том, что «Артамонов лоббирует китайцев», министр заявил, что «сопровождает даже каждого маленького фермера», и для «всех создаём одинаковые условия». Было подчёркнуто, что без мнения жителей решение вопроса о выделении земли под строительство завода приниматься не будет.

Эту волну подхватил лидер чувашских единороссов, вице-спикер Юрий Кислов, пригласив оппозиционеров на совместные выезды в поселения и встречи с жителями. И выразил готовность встать в пикет, если власти будут игнорировать требования жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех, завод по производству молочных изделий, завод по переработке, низкотемпературное хранилище, логистический и другие склады.

В ходе реализации проекта чувашские власти заявляли, что непростая ситуация сложилась в Моргаушском районе, где инвестор самостоятельно, не уведомив правительство, выкупил участок под строительство завода для переработки продукции. Помимо того, что это стало полной неожиданностью для чувашских властей, ситуация грозила выйти из-под контроля из-за протеста местных жителей — в результате от планов в Моргаушском районе отказались. В настоящее время рассматриваются земельные участки в других районах.

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