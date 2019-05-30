В Италии снизят ставку НДФЛ для граждан с доходом менее 50 тыс. евро в год

Рим, , 16:22 — REGNUM «Лига» Маттео Сальвини подготовила проект поправок в налоговое законодательство, в соответствие с которым ставка НДФЛ для семей с доходом до 50 тыс. евро в год будет снижена до 15%, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 30 мая.

В том же черновике законопроекта предлагается и другая «отсечка» — семейный доход в размере 60 тыс. евро в год. Расходы на реформу оцениваются в 30 млрд евро.

Для тех, чей доход превышает 100 тыс. евро в год, предлагается сохранить действующую ставку (40%). Общее количество ставок предлагается снизить с пяти до трех.

Снижение ставок НДФЛ входило в предвыборную программу «Лиги» на национальных выборах 2018 года. В течение года работы коалиционного с «Движением 5 звезд» правительства этот вопрос не был решен. Министр экономики и финансов Джованни Триа, в частности, отмечал, что невозможно одновременно снижать пенсионный возраст, вводить новые выплаты гражданам, отменять повышение НДС и снижать НДФЛ.

Однако после победы «Лиги» на выборах в Европарламент в Италии 26 мая вопрос перешел в разряд первоочередных. Партия Сальвини выразила готовность не разваливать действующее правительство, но только в том случае, если его работа будет идти в соответствие с программой партии, и вопрос о снижении НДФЛ входит в число приоритетных.

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