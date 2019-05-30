«Не отвечают»: глава Югры проверила обратную связь с регоператором отходов

Ханты-Мансийск, , 16:19 — REGNUM Представители Общероссийского народного фронта по Югре сигнализируют об отсутствии полноценной связи с региональным оператором по обращению с отходами в ХМАО «Югра-Экология». Об этом они заявили на прямой линии с главой региона Натальей Комаровой 30 мая 2019 года.

Глава Югры признала, что весомая часть вопросов жителей региона, поступивших на прямую линию касалась реализации «мусорной» реформы.

«Хочу поблагодарить югорчан, которые достаточно терпимо относятся к тем неудобствам, несправедливостям по определённым случаям на стадии становления новой системы обращения с отходами. Нужно оперативно говорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, чтобы власти могли на них соответствующим образом реагировать», — отметила глава региона.

Что касается доступности регионального оператора «Югра-Экология», то во время прямого эфира глава региона пыталась дозвониться на горячую линию организации, отвечающей за твёрдые коммунальные отходы в ХМАО.

«Не занято, но и не отвечают», — резюмировала Наталья Комарова.

Напомним, новая система обращения с отходами действует в большинстве регионов России, в том числе и Югре, с 1 января 2019 года.