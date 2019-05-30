Набиуллину сравнили с безруким палачом, который больше не может казнить

Москва, , 16:26 — REGNUM На прекращение банковской санации повлияло то, что правоохранительные органы РФ задержали ряд граждан, судя по всему, причастных к уничтожению российской банковской системы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он 30 мая прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщившей о завершении основного этапа «оздоровления банковского сектора РФ».

«Причина того, что Набиуллина заявила о прекращении санации, очень проста, — сказал Делягин. — Федеральная служба безопасности отловила значительное количество преступников в своих рядах, которые, судя по всему, были пособниками тех, кто уничтожал банковскую систему. Набиуллина, насколько можно судить, осталась без рук. А если у палача нет рук, ему нечем держать топор. Банковский террор, опять-таки насколько можно судить, стало нечем проводить. Разумеется, это только гипотеза. Но сопоставление двух этих событий больно показательно. ФСБ были арестованы именно те люди, которые занимались контролем за банками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Марата Баширова, Центробанк РФ в 2018 году потратил значительные суммы на санацию банков, не оглядываясь на возможные убытки. По его мнению, это говорит о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина и её команда решали политическую задачу по расчистке банковской системы России.

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