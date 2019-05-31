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Может ли Россия «сбалансировать бюджет» чем-либо, кроме сырья?

Экономика

Правительство расширяет меры поддержки несырьевых экспортеров

Может ли Россия «сбалансировать бюджет» чем-либо, кроме сырья?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, 31 мая 2019, 04:18 — REGNUM  На полях Всемирного экономического форума в Давосе представители России заявляли, что Россия может сбалансировать свой бюджет при любой цене на нефть. За счет чего это может быть сделано и какую роль в этом играет развитие несырьевого экспорта, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Для того, чтобы российские несырьевые экспортеры воспрянули духом и начали приносить достойные вклады в бюджет страны, необходимо подкрепить их деятельность соответствующими законодательными инициативами. К сожалению, до сих пор такого рода «поддержка» со стороны Минэкономразвития и Минфина РФ носила для роста экономики скорее отрицательный характер, особенно в сфере внедрения новых инвестиционных проектов.

А ведь несырьевой экспорт как раз и требует такого рода вливаний, без которых невозможно обеспечить и соответствующее развитие этой области. Пока что исключением является только Роснано, озаботившееся экспортом своей продукции заблаговременно. К сожалению, проблемы в общем это не решает, а если проанализировать структуру российского экспорта за 2018 год, то топливно-энергетические товары так и продолжают занимать в нем лидирующее положение.

На втором месте решительно утвердился металл и изделия из него. Где же находятся несырьевые товары и есть ли шанс при нынешнем раскладе увидеть резкое улучшение в этой сфере в ближайшее время?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Бег на месте, или Ловушка для экспортёров России».

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