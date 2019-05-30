Четверг, 30 Мая 2019 года
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Представители Hyundai и Центра «Сколково» подписали партнерское соглашение

Экономика

Представители двух стран займутся разработкой сервиса аренды автомобилей по подписке

Сеул, 30 мая 2019, 16:08 — REGNUM  Представители южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor подписала партнерское соглашение с представителями Инновационного центра «Сколково». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители южнокорейской компании и Инновационного центра «Сколково» создадут стартап «Hyundai Mobility LAB», целью которого будет создание и внедрение сервиса дистанционной аренды автомобилей.

«Hyundai Mobility» — сервис, с помощью которой любой желающий сможет оформить подписку на аренду автомобиля на любой срок и для любой цели, а также получить комплекс дополнительных услуг, направленных на создание комфортных условий.

Старт программы Hyundai Mobility запланирован на вторую половину 2019 года.

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