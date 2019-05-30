В Дубне создают производство двусторонних медицинских игл

Дубна, Московская область, , 15:59 — REGNUM Серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови организует компания «Гранат био тех» из подмосковной Дубны. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Общая стоимость проекта составляет 487 млн рублей, из них на создание производства 389 млн рублей будет предоставлено по линии ФРП в виде льготного займа. Мощность производства составит около 80 млн единиц продукции в год.

По данным компании, в настоящее время в России отсутствует производство подобных игл, отечественный спрос в основном удовлетворяется китайскими, американскими и европейскими производителями. После реализации проекта доля иностранных компаний на этом российском рынке снизится со 100% до 70%.

Ранее о создании производства медицинских игл, ампул, флаконов, картриджей и шприцев на базе Лыткаринского завода оптического стекла сообщали в госкорпорации «Ростех».

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