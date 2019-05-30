ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Москва, , 15:54 — REGNUM Сумма вкладов, которые подлежат страхованию, в некоторых случаях может быть увеличена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора за 2018 год.

Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан. Между тем ряд депутатов выступили с предложением увеличить сумму застрахованных средств до 10 млн рублей, если речь идет о получении наследства, продажи недвижимости, социальных выплатах или о получении средств по решению суда.

«Для подобных случаев мы считаем правильным увеличить сумму страхового возмещения. С такой инициативой выступили депутаты, мы ее поддерживаем. Каких жизненных ситуаций это касается — наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости и ряд других. В этих случаях мы считаем возможным увеличить сумму страхового возмещения до 10 млн рублей», — заявила Набиуллина.

По ее словам, сегодня абсолютное большинство вкладов, если смотреть на их количество, полностью могут быть покрыть страховой защитой, если это вдруг потребуется.

«Это показывает, что, с одной стороны, существующий объем страховых выплат обеспечивает защиту всех средств массового вкладчика, а с другой стороны, что люди хорошо информированы и обычно не держат на депозитах суммы, превышающие 1,4 млн рублей», — отметила Набиуллина.