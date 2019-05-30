Рубль «сбавляет обороты»

Москва, , 15:47 — REGNUM Основным фактором влияния на курс рубля на сегодня, 30 мая, будет является цена на нефть на мировых рынках. При тенденции снижения цен на нефть, основной рекомендацией будет покупка доллара США из диапазона цен 63−65 руб. за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Это произойдет так как есть потенциал роста в ближайшей перспективе к ценовым уровня 69−70 руб. за доллар США. На данный момент с точки зрения вложения, доллар является наиболее выигрышной валютой.

«Но не стоит забывать, что ЦБ РФ проводит политику на укрепление национальной валюты, и, если цена рубля за доллар США опустится ниже 63 руб. за доллар, можно будет увидеть укрепление национальной валюты до 61−60 рубл. за доллар.

Укрепление, вероятнее всего, будет носить временный характер и долго не продлится», — считает эксперт.

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