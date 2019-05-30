Предприятия группы «Агропромкомплектация» завершили посевную кампанию

Москва, , 15:40 — REGNUM Растениеводческие предприятия ГК «Агропромкомплектация» в Курской и Тверской областях завершили посевную кампанию, сообщает 30 мая пресс-служба холдинга.

Всего в 2019 году засеяно порядка 25 тыс. га земли. Растениеводы посеяли сою, кукурузу, рапс, ячмень, люпин, яровую пшеницу, кукурузу на силос, овес и подсолнечник.

«В этом сезоне мы вернули в севооборот подсолнечник. Параллельно проводим подкормку озимых и яровых культур. Ожидаем хороший урожай по всем направлениям», — сообщил главный агроном ООО «АПК-Черноземье» (Курская область) Вячеслав Прозоров.

«Весна в этом году получилась ранняя, погодные условия благоприятствовали раннему выходу сельскохозяйственной техники в поле», — отметил и.о. главного агронома ООО «Ручьевское» (Тверская область) Владимир Ляпкало.

Также предприятия завершили посев однолетних и многолетних трав, урожай которых будет направлен на формирование кормовой базы для поголовья молочного комплекса КРС «Троицкий». Площадь посева этих культур превысила тысячу гектаров.

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