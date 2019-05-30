Псковской области не выполнить условия Минфина по реструктуризации госдолга

Псков, , 15:23 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет встречаться с министром финансов РФ Антоном Силуановым для решения проблемы реструктуризации госдолга региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Ведерников заявил сегодня, 30 мая, выступая перед депутатами регионального парламента с отчётом о деятельности администрации Псковской области за 2018 год.

«Одна из самых важных проблем — мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга. Мы говорили об этом в самом начале, и шаг за шагом доказываем свою позицию в Министерстве финансов. Для иллюстрации приведу пример: только до 1 июля 2019 года необходимо досрочно осуществить возврат бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей», — сообщил Ведерников.

По его словам, проблема обсуждалась им на недавней встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Очередная встреча запланирована на 5 июня.

По словам Ведерникова, общий объём госдолга региона снижается: если на 1 января 2018 года он составлял 16,4 млрд рублей, превышая доходы областного бюджета (101,7%), то на 1 января 2019 года госдолг к доходам бюджета составлял 92% — 16,3 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее о «драконовских"условиях Минфина заявили и депутаты Псковского областного собрания. Региональный парламент намеревалсяобратиться в правительство с просьбой пересмотреть условия реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных Псковской области из федерального бюджета.

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