«Капитуляция» Китая неизбежна: о торговой войне с США

Москва, , 15:21 — REGNUM Несмотря на очень воинственные заявления, которые в последнее время делает Китай, крайне вероятно, что официальному Пекину придется уступить США и согласиться на выдвигаемые требования, тем самым признав капитуляцию в торговой войне, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Нужно понимать, что в основе этого конфликта лежат структурные экономические проблемы, которые не решатся в ближайшие пять-десять лет точно. Суть их сводится к тому, что при текущем уровне технологического развития, мировая экономика достигла предела роста и дальше расширяться не может. Казалось бы, ничего страшного в этом нет, страны просто сохранят свое текущее положение, но рыночная экономика не может застыть на одном уровне, и, если нет роста, значит, начнется спад.

«Все это прекрасно понимают и именно поэтому США в 2016 году, вместе с приходом Дональда Трампа провозгласили — «сделаем Америку снова великой», или — каждый сам за себя. То есть с экономической точки зрения, это значит, что ВВП США будет расти не за счет роста всей мировой экономики, а за счет «отъема» в мировом ВВП доли других стран. У Китая необходимо отобрать роль мировой фабрики, у России, Ирана и других сырьевых стран отобрать доли на энергетическом рынке, в Европе и Японии подвинуть автомобильную промышленность», — пояснил эксперт.

Если сделать этого не получится, то США ждет мощнейший экономический спад, с вероятным сползанием с уровня «последней империи» к уровню региональной державы. А это значит, что обратной дороги у США нет, и они пойдут на все для того чтобы победить Китай. Это позволит продлить экономический рост США еще на несколько лет, и откроет политическую дорогу к дальнейшим «рэкетирским» достижениям.

«Ну, а в том, что США выиграют торговую войну у Китая, практически нет сомнений. При текущем состоянии экономик США и Китая, а также учитывая, то в чьих руках сосредоточенны практически все рычаги управления глобальными системами (начиная от финансовой и заканчивая законодательной), проигрыш Китая выглядит неизбежным событием», — полагает Быков.

По его мнению, Китаю для победы или ничьи, что тоже было эквивалентом победы, нужен стратегический союз с сильной экономикой, но Европа на это не пошла, да и не пойдет, а другие страны тоже не поддержат китайцев, потому что имеют зуб на них за их экспансивную политику в предыдущие годы. Выходом могла бы быть Россия, но уже слишком поздно, даже если Китай попытается сейчас, ускоренными темпами накачать российскую экономику, времени для того что бы Россия достигла необходимого экономического веса точно не хватит.

«При этом не стоит думать, что первый проигрыш Китая, который вероятно произойдет до конца 2020 года, станет последним, точно нет. Как только США подойдет к очередному экономическому рубежу все повторится, но на этот раз в больших масштабах. Это пока отдаленные перспективы 2024−2027 годов, о которых не очень хочется думать, гораздо важнее подумать о том, как России не оказаться на проигравшей стороне», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что власти США применяют против других стран «протекционистскую дубину» и развязывают путем экономического терроризма торговые войны.

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