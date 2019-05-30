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Планы Сбербанка по торговле с криптовалютой приостановлены

Экономика

Отношение ЦБ к криптовалютам пока негативное

Планы Сбербанка по торговле с криптовалютой приостановлены
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сбербанк

Москва, 30 мая 2019, 15:18 — REGNUM  Сбербанк отложил реализацию плана по криптовалютам из-за негативного отношения к этому продукту Банка России. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что в банке ждали законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой, и подготовили соответствующие планы. Однако в настоящее время отношение регулятора к криптовалютам негативное, потому план по криптовалюте приостановлен.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию для изучения новейших технологий в этой области. Старший вице-президент банка Игорь Буланцев назвал блокчейн важным инструментом для участников рынка.

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