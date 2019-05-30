В Москве выросли продажи новых китайских автомобилей

Москва, , 15:18 — REGNUM В российской столице с января по апрель 2019 года было продано на 12% больше новых машин китайских брендов, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 30 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первые месяцы 2019 года в Москве было реализовано 959 китайских авто.

Первую строчку среди марок в «китайском» сегменте столицы занимают машины бренда Geely. На долю этой компании приходится около 40% московского рынка китайских авто. С января по апрель 2019 года в Москве было продано 373 автомобиля марки Geely. Это втрое больше, чем было куплено в 2018 году за аналогичный период.

Второе место заняли машины марки Haval. В столице их было продано 208 штук. По сравнению с прошлым годом показатель продаж здесь вырос на 44%.

Замыкает тройку лидеров бренд Chery. Авто этой марки были реализованы в количестве 84 единиц (-5%).

Самой покупаемой моделью в Москве стал кроссовер Geely Atlas (291 ед.). За ним идёт Haval H6 (139 ед.). Тройку лидеров замыкает Geely Emgrand X7 (71 ед.).

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