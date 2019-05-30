В Мозамбике пройдет конференция по сбору пожертвований жертвам циклонов

Мапуту, , 15:47 — REGNUM В Мозамбике состоится конференция по сбору средств на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате удара циклонов «Идай» и «Кеннет» в марте и апреле 2019 года, передает VOA Africa со ссылкой на заявление пресс-службы Программы развития ООН (UNDP).

По данным UNDP, oт удара стихии пострадали 1,85 миллионов человек.

Конференция состоится 31 мая и 1 июня в городе Бейра, который пострадал больше других. Первый день мероприятия будет посвящен «технической дискуссии», второй день будет сфокусирован на непосредственном сборе пожертвований, который возглавит президент Мозамбика Филипп Ньюси.

Отмечается, что после циклонов система здравоохранения работает с перебоями, а из-за отсутствия доступа к питьевой воде и канализации в стране разразилась эпидемия холеры.

По данным ООН, из-за стихии Мозамбик столкнулся с продовольственными проблемами, так как большее число посевов было уничтожено.