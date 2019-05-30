Четверг, 30 Мая 2019 года
15:37:56 МСК

На Среднем Урале поддержат деньгами авиацию региона

Экономика

Есть поручение президента и просьбы губернаторов

Екатеринбург, 30 мая 2019, 15:24 — REGNUM  Прямые авианаправления из Екатеринбурга в другие города будут субсидированы свердловскими властями. Об этом заявил свердловский министр транспорта Василий Старков на встрече с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава областного минтранса напомнил, что некоторое время авиаотрасль могла успешно существовать без финансовой поддержки сверху — предыдущие субсидии помогли наладить авиасообщения, которые позже смогли стать рентабельными. Но сейчас у области появился новый «стимул».

"Есть поручение президента по спрямлению маршрутов, чтобы жители могли летать не через Москву», — сказал чиновник.

Еще одним «стимулом» для поддержки могли стать просьбы губернаторов Новосибирской и Омской областей. По словам Старкова, все этим предложениям будет проставлен «рейтинг заинтересованности» у региона в поддержке направления. Любопытно, что аналогичная просьба губернатора Колымы Сергея Носова, видимо, не приведёт к тому, чтобы направление субсидировалось и за счёт свердловских денег.

Напомним, после своего назначения на пост губернатора Магаданской области Сергей Носов анонсировал открытый прямой авиарейс «Екатеринбург — Магадан». Маршрут стартует уже в ближайшее время — 3 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Екатеринбурга в Магадан можно будет улететь за 20 тыс. рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные пассажирские авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить