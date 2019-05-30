На Среднем Урале поддержат деньгами авиацию региона

Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM Прямые авианаправления из Екатеринбурга в другие города будут субсидированы свердловскими властями. Об этом заявил свердловский министр транспорта Василий Старков на встрече с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава областного минтранса напомнил, что некоторое время авиаотрасль могла успешно существовать без финансовой поддержки сверху — предыдущие субсидии помогли наладить авиасообщения, которые позже смогли стать рентабельными. Но сейчас у области появился новый «стимул».

"Есть поручение президента по спрямлению маршрутов, чтобы жители могли летать не через Москву», — сказал чиновник.

Еще одним «стимулом» для поддержки могли стать просьбы губернаторов Новосибирской и Омской областей. По словам Старкова, все этим предложениям будет проставлен «рейтинг заинтересованности» у региона в поддержке направления. Любопытно, что аналогичная просьба губернатора Колымы Сергея Носова, видимо, не приведёт к тому, чтобы направление субсидировалось и за счёт свердловских денег.

Напомним, после своего назначения на пост губернатора Магаданской области Сергей Носов анонсировал открытый прямой авиарейс «Екатеринбург — Магадан». Маршрут стартует уже в ближайшее время — 3 июня.

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