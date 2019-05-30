В Подмосковье стартует второй этап конкурса «Территория роста»

Красногорск, , 14:42 — REGNUM В Подмосковье 30 мая проходит форум «Территории роста Московской области: механизмы достижения национальных целей развития», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие проводится в Доме областного правительства в Красногорске. Задачей конкурса является поиск и внедрение лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований региона. Форум начинает второй этап конкурса.

Организаторы уже объявили, что в 2020 году планируется провести третий этап конкурса «Территория роста».

В 2018 году прошёл первый этап, с победителями которого была составлена дорожная карта по реализации представленных проектов. Тогда победу праздновали в Балашихе и Реутове, Орехово-Зуево, Коломне и Зарайске, Королёве, Богородске и Волоколамске.