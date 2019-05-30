От ЦБ ждут сбалансированного решения по объединению ОСАГО и КАСКО

Москва, , 14:42 — REGNUM В Госдуме рассчитывают, что ЦБ предложит сбалансированное решение по созданию полиса, объединяющего КАСКО и ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

«Мы хотели бы снова вернуться к вопросу, который мы озвучивали Дмитрию Анатольевичу Медведеву на отчете правительства о возможности создания для желающих объединенного полиса КАСКО и ОСАГО, который стоил бы дешевле, чем КАСКО и ОСАГО в отдельности. На наш взгляд, от этого выиграют и автомобилисты, и страховщики. Тем более что есть международная практика, поэтому мы надеемся, что Центральный Банк сможет предложить сбалансированное решение», — сказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в рамках отчета главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Парламентарий также обратил внимание на данные ЦБ, согласно которым с января 2019 года в среднем снизилась стоимость полисов ОСАГО почти на 4%.

«Но это в некотором смысле «средняя температура по больнице», потому что в ряде регионов мы наблюдаем обратную картину: цена выросла. И очень важно продолжить работу, чтобы это снижение шло, в том числе работу по дальнейшей индивидуализации тарифов по полису ОСАГО», — подчеркнул Неверов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 25 апреля поручил министерствам экономики, экономического развития и юстиции совместно с Центральным банком рассмотреть возможность включения рисков по Обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в полис добровольного страхования КАСКО.

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