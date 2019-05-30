В Люксембурге назначены слушания по иску «Нафтогаза» к Газпрому

Москва, , 14:41 — REGNUM Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь. Об этом говорится в квартальной отчетности российской компании по МСФО.

Иск, поданный 15 февраля, обращен к люксембургским подразделениям крупнейших банков и дочерней организации Газпрома — «Газ Капитал С.А.». В апреле российская компания подала в люксембургский суд встречное заявление о вступлении в процесс.

24 мая Газпром обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга решение люксембургского суда от 12 марта о признании и приведении в исполнение на территории Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Мартовское решение не вступило в силу. Дата слушаний пока не известна.

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