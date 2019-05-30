Если США выполнят свои угрозы, то «терроризм» – верное определение: эксперт

Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Если США действительно введут все анонсированные ограничения и пошлины, то их политику будет вполне уместно называть именно «экономическим терроризмом», однако более вероятно, что сделано будет меньше, чем было сказано, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 мая, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя высказывания замглавы МИД Китая Чжан Ханьхуэя.

Как сообщалось ранее, чиновник заявил, что США в торговой войне против Китая используют «протекционистскую дубину» и «экономический терроризм». В торговых войнах победителей не бывает, и происходящее неминуемо скажется на ситуации в мировой экономике, сказал также Ханьхуэй.

«Использованные чиновником эпитеты не кажутся мне очень уж резкими. Если США действительно выполнят все те угрозы, о которых говорилось, что их действия нужно будет квалифицировать именно так. Ведь речь идет о многомиллиардных оборотах и о перспективе введения очень высоких пошлин. Инструменты, которые используют в Вашингтоне, это именно что «дубинки».

Но мне все же представляется, что слов в этой истории будет больше, чем реальных действий. Пока мы видим прощупывание, пробные шары, оценку реакции. Другое дело, что процесс уже очень затянулся. Но здравый смысл все-таки должен возобладать», — отметил Александр Бутуханов.