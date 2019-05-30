Глава компании Renault: «Слияние с Nissan не входит в нашу повестку дня»

Париж, , 14:28 — REGNUM Компания Renault остается «открытой» для потенциального сближения с японским автопроизводителем Nissan, хотя в настоящее время «приоритет отдается слиянию с итало-американской компанией Fiat Chrysler». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил глава французского автомобильного концерна Renault Жан-Доминик Сенар.

«Слияние с Nissan не входит в нашу повестку дня, поскольку мы проводим наше слияние с Fiat Chrysler», — заявил журналистам глава компании Renault после визита в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о слиянии автопроизводителей Fiat Chrysler и Renault Group начались 26 мая 2019 года. Ожидается, что участники сделки получат 50%-ю долю в новом предприятии.