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Глава компании Renault: «Слияние с Nissan не входит в нашу повестку дня»

Экономика

Переговоры о слиянии автопроизводителей Fiat Chrysler и Renault Group начались 26 мая 2019 года

Париж, 30 мая 2019, 14:28 — REGNUM  Компания Renault остается «открытой» для потенциального сближения с японским автопроизводителем Nissan, хотя в настоящее время «приоритет отдается слиянию с итало-американской компанией Fiat Chrysler». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил глава французского автомобильного концерна Renault Жан-Доминик Сенар.

«Слияние с Nissan не входит в нашу повестку дня, поскольку мы проводим наше слияние с Fiat Chrysler», — заявил журналистам глава компании Renault после визита в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о слиянии автопроизводителей Fiat Chrysler и Renault Group начались 26 мая 2019 года. Ожидается, что участники сделки получат 50%-ю долю в новом предприятии.

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