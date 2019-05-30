Новая схема региональных перелётов увеличила пассажиропоток «ЮТэйр»

Ханты-Мансийск, , 14:25 — REGNUM Новая схема региональных перелётов по Югре увеличила пассажиропоток «ЮТэйр» на 20%. Об этом заявила на пресс-конференции 30 мая 2019 года губернатор Югры Наталья Комарова.

В конце 2018 года губернатор ХМАО дала поручение «ЮТэйр» разработать максимально удобную для пассажиров новую схему региональных перелётов. Югра располагает самым большим количеством аэропортов из всех субъектов РФ, при этом не было возможности достигнуть любой населённый пункт авиатранспортом.

«Это был нонсенс, и так не должно быть. Мы понимали, что это будет затратно, но посчитали важным пойти этим путём. Начиная с 1 апреля 2019 года начало работать новое расписание и пассажиропоток увеличился более, чем на 20%. Получилось шесть новых межмуниципальных маршрутов. Маршрутом из Ханты-Мансийска в Сургут и обратно я уже воспользовалась. Прилетела и вернулась на рейсовом самолёте. Продолжаем отрабатывать удешевление стоимости перелётов по региону», — сообщила глава Югры.

Отметим, что на предыдущей пресс-конференции Наталья Комарова заявила, что «ЮТэйр"получает 500 млн рублей из регионального бюджета в качестве дотаций стоимости билетов для жителей региона.

«Я не считаю, что мы получаем достаточные эффекты для такого рода вложений», — отметила тогда Наталья Комарова.

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