До конца года Украина выплатит кредиторам $6,3 млрд — НБУ

Киев, , 14:18 — REGNUM С мая по декабрь 2019 года Украине предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам $6,3 млрд, заявил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Одним из самых сильных вызовов будет погашение госдолгов в инвалюте. В мае-декабре нужно выплатить $3,5 млрд по внешнему госдолгу и $2,8 млрд по валютным ОВГЗ (Облигации внутреннего госзайма — ИА REGNUM ). Суммарно — $6,3 млрд», — написал он.

Месяцами с пиковыми значениями выплат, по его словам, станут май и сентябрь. В это время Украине придётся отдавать по $1,7 млрд.

«Национальному банку, пользуясь нынешним благоприятным курсом, следует продолжать выкупать валюту на межбанковском рынке для пополнения международных резервов и, возможно, наращивать темпы такого выкупа», — считает Данилишин.

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