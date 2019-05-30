Набиуллина: Центробанк поддерживает страхование спецсчетов на капремонт

Москва, , 14:15 — REGNUM Центробанк поддерживает законопроект фракции «Справедливая Россия» в Госдуме о страховании средств граждан, открывших спецсчета на капитальный ремонт дома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета о результатах работы регулятора за год.

С подобным вопросом к главе ЦБ обратилась глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Так, по ее словам, средства собственников, открывших спецсчет на капремонт дома, сегодня не защищены ни от банкротства, ни от отзыва лицензии у банка.

«Нами внесен сегодня законопроект, позволяющий обеспечить сохранность таких средств путем страхования взносов как для вкладов малого и среднего бизнеса», — отметила Хованская.

Эльвира Набиуллина такое предложение поддержала.

«Действительно, тоже острая проблема — сохранность средств, которые граждане собирают на капремонт, они ими не могут управлять. Мы поэтому поддерживаем законопроект, которые распространит систему страхования на спецсчета, владельцами которых являются и товарищество собственников жилья, и жилищные кооперативы, как в рамках страхования средств малого и среднего бизнеса», — заявила Набиуллина.

При этом Хованская также обратила внимание главы ЦБ на необходимость льготного кредитования капремонта.

«Что касается доступности кредитов, нам надо еще проработать, как эту систему можно развить», — отметила Набиуллина.

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