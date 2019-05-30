4,5 млн кв. м жилья построят в Тверской области до 2024 года – Руденя

Тверь, , 14:09 — REGNUM 4,5 млн квадратных метров жилья планируется возвести в Тверской области до 2024 года в рамках реализации национальных проектов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, заявил глава региона Игорь Руденя 30 мая в ходе своего отчета по итогам работы в 2018 году перед депутатами Заксобрания.

«Одновременно с развитием тверской агломерации необходимо обеспечить увеличение объёмов жилищного строительства во всех муниципалитетах. Для этого будет обеспечена реализация мер по снижению стоимости ипотечного кредитования и поддержке многодетных и молодых семей, предложенных в послании президента», — подчеркнул Игорь Руденя.

На данный момент в числе лидеров в регионе по жилищному строительству — Тверь (214,9 тыс. кв. м.), Калининский (73,3 тыс. кв. м), Конаковский (30,9 тыс. кв. м), Зубцовский (13,0 тыс. кв. м) и Старицкий районы (8,9 тыс. кв. м) области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона сообщил, что к 2024 году в рамках реализации нацпроекта доля региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, вырастет до 34%, в городе Твери — до 85%.