Четверг, 30 Мая 2019 года
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Компания KHNP примет участие в тендере по строительству АЭС в Казахстане

Экономика

Окончательное решение по выбору строительной компании будет вынесено до сентября 2019 года

Сеул, 30 мая 2019, 14:13 — REGNUM  Южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) примет участие в тендере по строительству атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что такие компании как Росатом, Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), NuScale Power (США), консорциум EDF-Mitsubishi (Франция, Япония) также планируют принять участие в тендере.

По данным источников, власти Казахстана вынесут окончательное решение по выбору строительной компании до сентября 2019 года.

Известно, что ранее правительство Казахстана приняло решение о вводе новой атомной электростанции, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

«На данный момент для нас в приоритете Чехия и Казахстан. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы получить заказ на строительство атомной электростанции», — сообщили представители Korea Hydro & Nuclear Power.

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Атомная энергетика
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