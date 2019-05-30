РЖД применяет систему гибкого ценообразования, «варьируя ценами»

Москва, , 14:04 — REGNUM В связи с появлением вопросов о резком повышении цен на билеты в плацкартные вагоны на июнь и июль, хотелось бы отметить, что РЖД применяет систему гибкого ценообразования, снижая цены и применяя различные скидки, в том числе для участников программы лояльность «РЖД Бонус» на те направления, которые пользуются низким спросом (в среднем до 20%, заявила корреспонденту профессор кафедры туризма, гостеприимства и спорта РЭУ им Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

«Но есть направления, по которым снижение в течение года достигает 50% от максимальной стоимости), на направления повышенного спроса цены либо не снижаются, либо растут в период значительного повышения спроса. Последнее, конечно, относиться к направлениям в сторону курортов Краснодарского края в периоды массовых отпусков (июнь-август)», — отметила эксперт.

При этом, по её словам, изменение стоимости билетов происходит по-разному, в том числе за счет изменения цен на разные категории вагонов.

Например, самым выгодным поездом на максимально возможную дальнюю дату покупки сегодня билета из Москвы в Адлер — 27 августа, по данным на сайте РЖД является поезд № 511М, в котором билеты в плацкартный вагон стоят от 3443 рубля, а в купе — от 3057,5 рубля. То есть. купе получается дешевле, чем плацкарт. Билеты в плацкартный вагон на этот же поезд на 15 июля стоят также, как и в конце августа, а вот купе дороже — 4108 рубля.

«Поэтому, такое сезонное повышение цен на плацкартные вагоны вполне ожидаемо и повторяется из года в год. Можно посоветовать тем, кто только собирается на отдых, или в деловую поездку.

Во-первых, поискать разные варианты поездки (разные даты, поезда, вагоны разной категории), во-вторых, разные виды транспорта. Для тех, кому дорого ехать семьей из 3−5 и более человек к морю поездом, можно посоветовать рассмотреть автобусный вариант», — высказала свою точку зрения Зайцева.

Читайте: В России цена на билеты в плацкарт взлетела в два раза

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что жители России начали жаловаться в ФАС на значительное подорожание билетов в плацкарт. В свою очередь в РЖД опровергли эту информацию.

А также подробнее: В РЖД ответили на сообщения о резком подорожании билетов