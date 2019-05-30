Законопроект о страховании спецсчетов внесен в Госдуму

Москва, , 13:56 — REGNUM Законопроект о страховании специальных счетов на капитальный ремонт многоквартирных домов внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Галиной Хованской, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Согласно поправкам, страхованию, помимо денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий будут подлежать денежные средства, размещаемые товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, региональными операторами, управляющими организациями в банках на основании договора специального счета и договора специального депозита, заключаемых в соответствии со статьями ЖК.

Размер страхового возмещения аналогичен размеру страхового возмещения, определенного для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий, то есть 1,4 млн рублей.

Перечисление государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» сумм страхового возмещения будет осуществляться на вновь открытые товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, региональными операторами, управляющими организациями специальные счета в банках, которые выберут собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании.

В ходе выступления в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала распространение системы страхования вкладов на спецсчета.