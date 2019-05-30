Омсктрансмаш совместно с вузами Омска подготовит наноинженеров

Омск, , 13:55 — REGNUM Омский завод транспортного машиностроения предоставит обучающимся по целевому направлению возможность получить образование по новому направлению подготовки — «Наноинженерия». Об этом 30 мая сообщает пресс-служба предприятия.

«В 2019 году мы планируем направить 57 целевиков на 14 направлений подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Два места выделено на новое, но актуальное для предприятия направление — «Наноинженерия», — пояснила начальник отдела обучения и развития персонала АО «Омсктрансмаш» Людмила Гердт. — На сегодняшний день уже более 100 учащихся школ Омска, области и других городов подали заявки на целевое обучение от нашего предприятия».

Отмечается, что Омсктрансмаш уже десять лет участвует в реализации государственного плана подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса. За это время в ОмГТУ завершили обучение 200 человек, получивших высшее образование по договорам о целевом обучении. В настоящее время в рамках целевой подготовки специалистов для АО «Омсктрансмаш» обучается 192 человека в двух вузах по 17 направлениям подготовки.

АО «Омсктрансмаш» — дочернее предприятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Специализируется на производстве техники военного назначения, дорожно-строительных машин, техники для нефтегазодобывающего комплекса.

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