Украина в ожидании апокалипсиса: сбудутся ли мрачные прогнозы

Москва, , 13:50 — REGNUM Основания для беспокойства за экономическую политику Украины, которая ведёт страну к катастрофе, безусловно, имеются, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«На начало 2019 года соотношение долга и ВВП Украины достигло 80%. При этом сумма внешнего долга Украины составляет примерно $72,2 млрд, а золотовалютные резервы всего $20,5 млрд. При этом $12,1 млрд (17% внешней задолженности) Украина должна МВФ. В течение ближайших 4−5 лет, таким образом, Украина должна будет выплачивать по внешним долгам почти по $8 млрд ежегодно», — привела цифры эксперт.

И хотя правительство Украины до сих пор исправно перечисляла МВФ выплаты по прошлым кредитам, но эти выплаты в основном производились за счет новых долгов. Эта пирамида должна будет рано или поздно закончиться. Не случайно миссия МВФ после решения нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады, временно прекратила свою миссию в этой стране, как пояснили позже в самом фонде — до формирования нового правительства.

«Виктор Суслов одним из способов решения экономических проблем Украины называет возвращение украинских товаров на российский рынок и улучшение отношений с соседом. Но для Украины это будет не так просто. Один раз Россия предоставила льготный кредит Украине во время Майдана на сумму в $3 млрд, теперь судится в Лондоне, потому что Украина этот долг не намерена выплачивать», — считает Мильчакова.

Да и курс России на импортозамещение, особенно в сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, приводит к тому, что Россия сейчас меньше импортирует такой продукции даже у партнеров по Евразийскому экономическому союзу, и спасать Украину ценой ущерба отечественным производителям Россия, разумеется, не будет.

«Сегодня Украине требуется для полного восстановления экономики не менее $20 млрд инвестиций, но их можно привлечь только из-за рубежа, а из-за политической нестабильности эта страна вряд ли может рассчитывать на масштабный приток инвестиций. Тем временем новый украинский президент в начале июня собирается в Брюссель, по всей видимости, чтобы найти новые средства для выплаты МВФ.

Возможно, что в ближайшее время западные партнеры Украины позволят предотвратить ее дефолт, однако при малейшем сбое, который не позволит Украине вовремя платить по долгам, мрачный сценарий, о котором говорил Виктор Суслов, приобретет весьма реальные очертания», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что существующая экономическая политика Украины ведёт страну к катастрофе.

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