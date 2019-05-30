Судостроительный комплекс «Звезда» получил два уникальных крана

Большой Камень, Приморский край, , 13:23 — REGNUM Два 16-тонных крана на крестовой раме, которые одновременно являются стационарными и переносными, поступили на судостроительный комплекс «Звезда», сообщает 30 мая пресс-служба предприятия.

Оборудование предназначено для оперативного перемещения элементов при сборке судовых блоков. На предприятии ожидают, что новые краны позволят существенно ускорить процесс строительства корпусов судов, и сэкономить на электроэнергии.

«Подъемная техника такого типа в российском судостроении будет использована впервые», — говорится в сообщении.

После проведения необходимых испытаний краны начнут эксплуатировать как для постройки судов на открытом тяжелом достроечном стапеле верфи, так и для строительства новых объектов «Звезды».

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