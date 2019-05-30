Четверг, 30 Мая 2019 года
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За год Крым на четверть увеличил производство пищевой продукции — Аксёнов

Экономика

По разным направлениям сферы наблюдается рост от 3% до 40%

Симферополь, 30 мая 2019, 13:22 — REGNUM  За последний год в Крыму на 30% выросли показатели производства пищевой продукции. Об этом 30 мая журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках ежегодной научно-практической конференции «День поля».

«Крым нарастил объемы производства пищевых продуктов по всем без исключения направлениям. С января по апрель прошлого и этого года — плюс 30%. В целом, от 3% до 40% по разным направлениям», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи агрокомплекс Крыма в 2018 году потерял практически половину урожая зерновых — собрали всего один миллион тонн. Средняя урожайность составила — 16 центнеров с гектара. По данным республиканского минсельхоза, прямой ущерб крымских аграриев от летней засухи составил 237 миллионов рублей, а недополученные доходы от недобора урожая — более 4 миллиардов рублей.

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Сельское хозяйство
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