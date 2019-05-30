Южная Корея опустилась на 28 место в рейтинге конкурентоспособности

Сеул, , 14:04 — REGNUM В новом глобальном рейтинге конкурентоспособности экономик Южная Корея опустилась на одну ступень и оказалась на 28 месте. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на соответствующий доклад.

Что касается отдельных составляющих рейтинга, то по показателям «внутренних экономическая ситуация», «международная торговля» и «занятость» Южная Корея опустилась сразу на семь строчек и оказалась на 27 месте. Это вызвано замедлением роста экспорта, инвестиций и увеличением безработицы. Кроме того, по итогам 2018 года ВВП страны вырос на 2,7%, что на 0,4 пунктов ниже, чем годом ранее. Ожидается, что по итогам 2019 года рост составит менее 2,5%.

Первую строчку рейтинга занял Сингапур, поднявшись с третьего места, на втором расположился Гонконг, а на третьем — США, утратившие лидерство. Ближайшие соседи и конкуренты Южной Кореи — Китай и Япония оказались на 14 и 30 местах соответственно.