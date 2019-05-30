Без надежды на взаимность: экономист о попытках Силуанова задобрить Запад

Москва, , 13:22 — REGNUM Первый вице-премьер министр РФ Антон Силуанов тщетно надеется расположить западный мир к российскому капиталу. Так доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов прокомментировал ИА REGNUM предложение Силуанова уравнять ставки НДФЛ для граждан РФ и для иностранцев.

«Я сомневаюсь, что это сильно скажется на пополняемости бюджета, — сказал Комолов. — В России легально работают не так много иностранных граждан, чтобы создать значительную добавленную стоимость и как следствие платить большие налоги. Обычно это граждане из бедных государств, которые приезжают сюда на заработки за низкую заработную плату, оформляются или на минимальную зарплату, или вообще в серую, так что поступления в бюджет от них небольшие».

По мнению Комолова, Силуанов хочет показать, что Россия готова идти на уступки и создавать благоприятные условия для инвесторов.

«Такие меры якобы должны расположить западный мир к российскому капиталу, — подчеркнул экономист. — Увы, на взаимность здесь рассчитывать не стоит. Зачем это надо западным экономикам? Они сами привлекают мигрантов из Восточной Европы, из бедных стран типа Украины и Молдавии, но не потому, что в Европе и США для них предусмотрены какие-то налоговые послабления. Там просто заработные платы выше. Если обеспечить высокие зарплаты, то и вопрос с налогами будет не столь значим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и для граждан России могут сравняться. Этот вопрос в настоящее время рассматривается в правительстве РФ. Об этом он заявил 30 мая на совещании по реализации национальных проектов

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