Стимул для притока квалифицированных кадров: об уравнивании ставок НДФЛ

Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Уравнивание ставок НДФЛ будет работать на повышение привлекательности российской экономики и потомку будет позитивной новостью, но переоценивать масштабы позитива не следует, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 мая, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя высказывания министра финансов Антона Силуанова.

Как сообщалось ранее, по словам Силуанова, правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок НДФЛ для иностранных и российских граждан. Ставку этого налога для иностранцев, которая сейчас составляет 30%, предлагается снизить до 13%.

«В других странах такая практика — разный уровень ставок НДФЛ для местных граждан и для иностранцев — не слишком распространена. Резиденты и нерезиденты платят одинаково. Рынок труда защищается, как правило, иначе — на этапе выдачи рабочей визы. Тот, кто претендует на ее получение, должен быть очень квалифицированным специалистом. Используются административные, а не финансовые ограничения.

Ставки НДФЛ для граждан России были установлены на более низком уровне в том числе и для того, чтобы было выгоднее брать на работу «своих», это обходится работодателю дешевле. Но сейчас заметна нехватка кадров и низок уровень официальной безработицы. Возможно, ставки хотят уровнять для того, чтобы стимулировать приток квалифицированных кадров.

Но это если и изменит ситуацию, то незначительно. Если работодатели приглашают иностранцев, значит, конкурентов внутри России у этих работников нет, и они были бы наняты в любом случае. Другими словами, если ставки будут уравнены, это будет позитивной новостью, поскольку будет работать на повышение привлекательности нашей экономики, но масштабы этого позитива переоценивать не стоит», — отметил Александр Батушанский.