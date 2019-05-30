Хлор в «Дружбе»: системная ошибка либерализаторов

Алексей Смолин, , 13:15 — REGNUM

Работа российского экспортного нефтепровода «Дружба» восстанавливается, хотя причины, приведшие к загрязнению миллионов тонн нефти органическими соединениями хлора, так и не устранены.

Непосредственные виновные установлены. Основная статья — «кража».

Однако условия, из-за которых воровство в таких объемах вообще оказалось возможным, следует искать в другом. При общем наведении порядка в стране, ТЭК оказался вне этого. В стране идет целенаправленное разрушение системы контроля нефтяного рынка, в первую очередь путем либерализации законодательной базы — основы любой сложной технологической отрасли, а особенно такой, как ТЭК. Разберемся.

Первой реперной точкой в процессе был отказ от запрета использовать хлорорганику в нефтянке . «Как здесь не вспомнить, что даже попадание хлорорганики в трубопровод стало возможно лишь с 2012 года. Ее использование при нефтедобыче было запрещено еще в Советском Союзе в 70-е года прошлого века. Запрет был подтвержден в 2001 году, но почему-то отменен через 11 лет. Можно сказать, что это также стало следствием ослабления единого контроля за развитием отрасли», — пишет замглавного редактора журнала «Нефтегазовая вертикаль» Сергей Тихонов.

Параллельно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ратовала за появление в России полностью независимых — не связанных ни с нефтяниками, ни с «Транснефтью» пунктов сдачи нефти в магистральные нефтепроводы . Первым и единственным таким пунктом как раз и стал самарский.

В свою очередь «Роснефть» выступала категорически против тщательного контроля качества сдаваемой в нефтепроводы нефти — руководство компании считало это неоправданным самоуправством нефтепроводчиков. Эти же требования звучали и при обсуждении проекта закона о нефтепроводах, который в итоге был заблокирован совместными усилиями с ФАС .

«Либерализация экономики, в том числе в нефтяной отрасли — это хорошо, но только не там, где речь идёт о контроле над качеством конечного продукта, тем более того, что отправляется на экспорт и является основным источником доходов бюджета страны», — продолжает Тихонов.

С ним во многом соглашается и директор Института развития технологий ТЭК Сергей Воробьёв. «Роснефти» захотелось иметь собственный магистральный нефтепровод, который бы не входил в систему магистральных нефтепроводов. Разница в льготах по налогообложению и другим условия: назовёшь трубопровод магистральным — одни налоги, назовёшь промысловым — налоги побольше, — пишет Воробьёв, — «…как проверяется качество сырья на частных узлах большой вопрос… Зато «демонополизация», на которую молится ФАС».

«Либерализация создаёт условия, в том числе, и для криминала. И процесс наведения порядка в стране не затронул нефтедобычу! Считается, что нефтепромышленность приносит доход, поэтому ее не надо трогать. Вот и не трогали. Результат известен», — продолжает Воробьев.

Либерализм в нефтедобыче стал условием создания беспорядка. Чтобы метро не взрывали, пришлось ставить рамки и нанимать больше охраны. Поставит ли теперь государство «рамки» в ТЭК?

Стоит ли удивляться, что после обнаружения хлора в «Дружбе» либерализаторы как в рот воды набрали.

«Я полагаю, что сейчас пройдёт серьёзная модернизация пунктов приёма нефти, установка дополнительных датчиков, возможно, строительство на этих пунктах ёмкостей для отстаивания, чтобы сначала можно было проверить качество отгруженной нефти, а потом пускать её в общую систему трубопроводов», — полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Скорее всего действительно «пойдет». Однако это технические решения, не отвечающие на принципиальный вопрос — изменение системы, последовательно разрушаемой либерализаторами.

Похожая ситуация с попытками «Роснефти» и ФАС изменить правила функционирования рынка в свою пользу была и в газовой отрасли. Длительное время глава «Роснефти» пытался добиться отмены экспортной монополии своего конкурента — «Газпрома». Однако тогда правительство отклонило все попытки либерализаторов. В конце 2017 года было принято решение «сохранить единый экспортный канал, который бы в настоящий период времени давал преимущество для России, для российского бюджета, для трубопроводного газа».

Тогда «Газпрому» удалось отбиться от назойливых конкурентов. Нефтянку отстоять не удалось.

Результаты либерального лоббизма Россия разгребает уже больше месяца. Сколько страна будет разгребать системные ошибки, неизвестно.