В Южной Корее за три года построят 18 заводов по производству водорода

Сеул, , 15:00 — REGNUM До 2022 года в Южной Корее будут построены 18 заводов по производству водородного топлива. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства промышленности.

Строительство будет осуществляться в рамках реализации государственной программы по переводу всех бензиновых транспортных средств на экологически чистое топливо. Первые три завода уже строятся и будут введены в эксплуатацию в следующем году. Сообщается, что из сжиженного природного газа будет производиться водород, который затем будет закачиваться в специальные топливные ячейки. Эти ячейки будут расположены на водородных АЗС, что упросит заправку водородного автомобиля топливом.

Ожидается, что на каждом заводе будет ежедневно производиться от 1000 до 1300 килограммов водорода; этого количества достаточно для обеспечения работы 40 водородных автобусов. Стоимость такого топлива пока не определена.

Сейчас в Сеуле работают 35 подобных автобусов, а к 2022 году из число достигнет 2000 единиц. Кроме того, правительство рассчитывает, что количество водородных автомобилей вырастет с нескольких десятков тысяч до 6 миллионов к 2040 году.